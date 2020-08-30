Son dakika haberleri... Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Gelen son dakika haberine göre Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
30.08.2020 22:43 | Son Güncelleme: 30.08.2020 23:04
Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Uğur Erciyes (35) idaresindeki 38 VU 469 plakalı otomobil, Gürün ilçesi Kızılburun mevkisinde devrildi.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ile Zekeriya Erciyes (34) ve Merve Eraslan (26), Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Uğur Erciyes hastanede hayatını kaybetti.
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Kaynak: AA