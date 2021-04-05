Son dakika haberleri | Sivas'ta odun kesmek için evinden ayrılan bir kişi arazide ölü bulundu
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Son dakika haberleri | Sivas'ta odun kesmek için evinden ayrılan bir kişi arazide ölü bulundu

Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Sivas'ta odun kesmek için evinden ayrılan bir kişi arazide ölü bulundu

Son dakika haberleri: Sivas'ta odun kesmek için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan bir kişi, arazide ölü bulundu.

Sivas'ta odun kesmek için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan bir kişi, arazide ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Danişmentgazi Mahallesi'nde yaşayan İ.Ç. (65) odun kesmek için Merakum mevkisine gitti.

İ.Ç'nin eve dönmemesi üzerine yakınları aramaya başladı.

Oğlu R.Ç. ve diğer yakınları İ.Ç'yi arazide hareketsiz buldu.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri İ.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İ.Ç'nin cenazesi, AFAD ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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