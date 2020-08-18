Son dakika haberleri! Sivas'ta köy, mahalle ve sokakta uygulanan karantina sona erdi
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Son dakika haberleri! Sivas'ta köy, mahalle ve sokakta uygulanan karantina sona erdi

Son dakika gelişmesine göre SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal izolasyonun sağlandığı 1 köy, mahalle ve sokakta karantina uygulaması bitirildi.

Son dakika haberleri! Sivas'ta köy, mahalle ve sokakta uygulanan karantina sona erdi
18.08.2020 16:08 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:56

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal izolasyonun sağlandığı 1 köy, mahalle ve sokakta karantina uygulaması bitirildi. 

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yıldızeli Ortaklar köyü Çavuşlu Mahallesi ile Navruzyaylası köyünde ve ilçe merkezindeki Reşadiye Mahallesi Hamam Sokak'ta uygulanan karantina sonrasında, sosyal izolasyon sağlandığından bugün saat 23: 59 itibariyle karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.


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Kaynak: DHA

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