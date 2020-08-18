Son dakika haberleri! Sivas'ta köy, mahalle ve sokakta uygulanan karantina sona erdi Son dakika gelişmesine göre SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal izolasyonun sağlandığı 1 köy, mahalle ve sokakta karantina uygulaması bitirildi.

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal izolasyonun sağlandığı 1 köy, mahalle ve sokakta karantina uygulaması bitirildi. Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yıldızeli Ortaklar köyü Çavuşlu Mahallesi ile Navruzyaylası köyünde ve ilçe merkezindeki Reşadiye Mahallesi Hamam Sokak'ta uygulanan karantina sonrasında, sosyal izolasyon sağlandığından bugün saat 23: 59 itibariyle karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA