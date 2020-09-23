Son dakika haberi | Kovid-19'u yenen 74 yaşındaki kadın hastaneden alkışlarla uğurlandı - SİVAS
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Son dakika haberi | Kovid-19'u yenen 74 yaşındaki kadın hastaneden alkışlarla uğurlandı - SİVAS

23.09.2020 18:07 | Son Güncelleme: 23.09.2020 18:14

Son dakika haberleri... Sivas'ta yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 74 yaşındaki kadın, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

Sivas'ta yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 74 yaşındaki kadın, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

Sultan Çubukcu, üşüme, titreme ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedaviye alınan Çubukcu, 5 günlük tedavi sonrası iyileşti.

Kovid-19'u yenerek taburcu edilen Çubukcu, hastaneden alkışlarla uğurlandı.

Tedavi sürecinde kendisiyle yakından ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür eden ve helallik isteyen Çubukcu, 14 günü evinde karantinada geçirecek.

Son dakika haberi | Kovid-19'u yenen 74 yaşındaki kadın hastaneden alkışlarla uğurlandı - SİVAS

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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