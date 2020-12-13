Son dakika haberleri: Sivas'ta Kovid-19 sürecini evde geçiren çocukların yüzü sürpriz hediye paketleriyle güldü
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Son dakika haberleri: Sivas'ta Kovid-19 sürecini evde geçiren çocukların yüzü sürpriz hediye paketleriyle güldü

13.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:02
Son dakika haberleri: Sivas'ta Kovid-19 sürecini evde geçiren çocukların yüzü sürpriz hediye paketleriyle güldü

Son dakika gündem haberi... Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında çocukların evde kaliteli vakit geçirebilmesi için belediye tarafından 5 bin aileye hikaye kitabı, çikolata ve çeşitli eğlenceliklerden oluşan hediye paketi dağıtıldı.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında çocukların evde kaliteli vakit geçirebilmesi için belediye tarafından 5 bin aileye hikaye kitabı, çikolata ve çeşitli eğlenceliklerden oluşan hediye paketi dağıtıldı.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kısıtlamalardan en çok etkilenen çocuklar için iki günlük bir çalışmayla "Sevgi İçeren Mutluluk Getiren" isimli hediye paketleri hazırlandı.

Toplamda 5 bin konutun ziyaret edildiği proje çerçevesinde hikaye kitabı, çikolata ve çeşitli eğlenceliklerden oluşan hediye paketlerinin dağıtımına Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarından başlandı.

Çocukların sevincine ortak olan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kısıtlama döneminde çocukların yüzünü güldürebilmek ve kitap okumalarını teşvik etmek amacıyla hediye paketleri hazırladıklarını belirtti.

Salgın sürecini sosyal belediyecilik alanında atılan adımlarla atlatmaya çalıştıklarını aktaran Bilgin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Çalınmadık kapı, kazanılmadık gönül bırakmayacağız' dediği gibi bizlerde kapı kapı hemşehrilerimizi ziyaret ediyor, dertlerini dinliyor eksik kaldığımız bir nokta varsa gidermek için çalışmalar yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Zorlu süreçten en çok çocukların etkilendiğini vurgulayan Bilgin, hediye paketlerinin içinde yer alan kitapların ise çocukların gelişimine katkı sağlayacağına inandıklarını kaydetti.

Proje kapsamında 5 bin haneyi ziyaret ettiklerini belirten Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi de Abdulvahabi Gazi Mahallesi'nde bulunan konutlarımızı ziyaret ederek hediyelerimizi verdik. Hikaye kitabımızı okumalarının sözünü de aldık. İlerleyen günlerde yine çocuklarımız ve gençlerimiz için çeşitli çalışmalara imza atacağız. Çat kapı gittiğimiz evlerde bizleri güler yüzleriyle karşılayan hane sakinleriyle, çocuklarımıza kısıtlamaya uydukları için çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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