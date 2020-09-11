Son dakika haberleri: Koronavirüsü yenen çift hastaneden alkışlarla uğurlandı
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Son dakika haberleri: Koronavirüsü yenen çift hastaneden alkışlarla uğurlandı

Son dakika haberine göre Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavileri tamamlanan yaşlı çift, hastaneden alkışlarla uğurlandı.

11.09.2020 12:33 | Son Güncelleme: 11.09.2020 13:44

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavileri tamamlanan yaşlı çift, hastaneden alkışlarla uğurlandı.

Ayşe ve Mahmut Seçkiner (65) çifti yüksek ateş ve eklem ağrıları şikayetiyle 30 Ağustos'ta Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezine başvurdu.

Yapılan kontrollerde koronavirüs testleri pozitif çıkan çift, hastanede tedavi altına alındı. Seçkiner çifti, tedavilerinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Yaşlı çift, tedavileri süresince kendileriyle yakından ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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Son dakika haberleri: Koronavirüsü yenen çift hastaneden alkışlarla uğurlandı

Kaynak: AA

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