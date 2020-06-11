Son dakika haberleri | Sivas'ta Kızılırmak'a giren 2 çocuk boğuldu, 1'i çocuk 2 kayıp (2)
Son dakika haberi... 2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDISerinlemek için girdikleri Kızılırmak Nehri'nde kaybolan 3'ü çocuk 4 kişi için AFAD ekipleri, suda arama çalışması başlattı.
11.06.2020 16:36 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:40
2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Serinlemek için girdikleri Kızılırmak Nehri'nde kaybolan 3'ü çocuk 4 kişi için AFAD ekipleri, suda arama çalışması başlattı. Polis ve jandarmanın kıyıda arama yaparak destek verdiği AFAD ekipleri, 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların cansız bedeni su kenarına çıkarıldığında, aileler gözyaşları döktü. 1 çocuk ile 1 yetişkini arama çalışmaları ise sürüyor.
Kaynak: DHA