Son dakika haberleri | Sivas'ta Kızılırmak'a giren 2 çocuk boğuldu, 1'i çocuk 2 kayıp (2)
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Son dakika haberleri | Sivas'ta Kızılırmak'a giren 2 çocuk boğuldu, 1'i çocuk 2 kayıp (2)

Son dakika haberi... 2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDISerinlemek için girdikleri Kızılırmak Nehri'nde kaybolan 3'ü çocuk 4 kişi için AFAD ekipleri, suda arama çalışması başlattı.

Son dakika haberleri | Sivas'ta Kızılırmak'a giren 2 çocuk boğuldu, 1'i çocuk 2 kayıp (2)
11.06.2020 16:36 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:40

2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Serinlemek için girdikleri Kızılırmak Nehri'nde kaybolan 3'ü çocuk 4 kişi için AFAD ekipleri, suda arama çalışması başlattı. Polis ve jandarmanın kıyıda arama yaparak destek verdiği AFAD ekipleri, 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların cansız bedeni su kenarına çıkarıldığında, aileler gözyaşları döktü. 1 çocuk ile 1 yetişkini arama çalışmaları ise sürüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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