Son dakika haberleri | Sivas'ta kendilerini acındırarak vatandaşları dolandıran 4 kişi güvenlik kamerasınca görüntülendi

Son dakika haberi: Sivas'ta kendilerini acındırarak vatandaşlardan aldıkları ürünleri markete iade edip parasını alan 4 kişi güvenlik kamerasına takıldı.

Sivas'ta kendilerini acındırarak vatandaşlardan aldıkları ürünleri markete iade edip parasını alan 4 kişi güvenlik kamerasına takıldı.

Kayseri ve Erzincan'dan kente gelen R.K, M.K, S.D. ve Ş.D, market önünde alışveriş için gelen vatandaşlara kendilerini acındırarak çeşitli gıda malzemeleri aldırttı.

Şüpheliler aldıkları malzemeleri daha sonra yeniden marketlere iade edip parasını aldı. Durumun fark edilmesi üzerine Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Marketlerin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelileri suçüstü yakaladı.

Zabıta Müdürlüğüne götürülen 4 kişi hakkında işlem yapılırken şüphelilerin üzerinden 675 lira çıktı.

Şüphelilerin marketteki görüntüleri ve yakalanma anları ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya