Son dakika haberleri: Sivas'ta karbonmonoksitten zehirlenen kadın hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Sivas'ta karbonmonoksitten zehirlenen kadın hayatını kaybetti

28.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:06
Son dakika haberleri: Sivas'ta karbonmonoksitten zehirlenen kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Sivas'ın Ulaş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın yaşamını yitirdi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın yaşamını yitirdi.

Esentepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yalnız yaşayan ve 2 gün önce ilçeye İzmir'den gelen 57 yaşındaki Sendegül Demir'den haber alamayan yakınları, mahalle muhtarı Caner Köse'den yardım istedi.

Köse'nin haber vermesiyle eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Demir'in sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Demir'in cenazesi, incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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