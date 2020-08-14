Son dakika haberleri! Sivas'ta karantinaya uymayan 6 kişiye 18 bin 900 TL ceza Son dakika gündem haberine göre SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında testleri pozitif olan ve evde gözlem altındayken karantina kurallarına uymayan 6 kişiye toplam 18 bin 900 TL ceza uygulandı.

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında testleri pozitif olan ve evde gözlem altındayken karantina kurallarına uymayan 6 kişiye toplam 18 bin 900 TL ceza uygulandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında testleri pozitif olan ve evde gözlem altında tutulan hastalardan 6'sının karantina kurallarına uymadıkları belirlendi. Yapılan çalışma sonrasında kurallara uymayan bu kişilere toplamda 18 bin 900 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA