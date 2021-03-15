Son dakika haber... Kalp yetmezliği bulunan 5 günlük bebek hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Kalp yetmezliği bulunan 5 günlük bebek hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildi

15.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:27
Son dakika haber... Kalp yetmezliği bulunan 5 günlük bebek hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildi

Son dakika gelişmesine göre Sivas'ta doğuştan kalp yetmezliği bulunan 5 günlük kız bebek, hava ambulansıyla İstanbul'a nakledildi.

Sivas'ta doğuştan kalp yetmezliği bulunan 5 günlük kız bebek, hava ambulansıyla İstanbul'a nakledildi.

Alınan bilgiye göre, Levent ve Nejla Bal çiftinin, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde dünyaya gelen bebeklerinin İstanbul'a sevk edilmesine karar verildi.

Ambulansla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirilen bebek, Sağlık Bakanlığı hava ambulansıyla İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi.

Son dakika haber... Kalp yetmezliği bulunan 5 günlük bebek hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildi
Son dakika haber... Kalp yetmezliği bulunan 5 günlük bebek hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildi
Son dakika haber... Kalp yetmezliği bulunan 5 günlük bebek hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Birol Güven Demet Akbağ Aleyna Tilki Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Hakan Kutlu Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Kalp yetmezliği bulunan 5 günlük bebek hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 14:27:07. #1.15#
title