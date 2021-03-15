Son dakika haber... Kalp yetmezliği bulunan 5 günlük bebek hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildi

Son dakika gelişmesine göre Sivas'ta doğuştan kalp yetmezliği bulunan 5 günlük kız bebek, hava ambulansıyla İstanbul'a nakledildi.

Sivas'ta doğuştan kalp yetmezliği bulunan 5 günlük kız bebek, hava ambulansıyla İstanbul'a nakledildi.

Alınan bilgiye göre, Levent ve Nejla Bal çiftinin, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde dünyaya gelen bebeklerinin İstanbul'a sevk edilmesine karar verildi.

Ambulansla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirilen bebek, Sağlık Bakanlığı hava ambulansıyla İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı