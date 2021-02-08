Son dakika haberleri | Sivas'ta kahvehanede iskambil oynayan 7 kişiye 13 bin 185 lira ceza
Son dakika haberlerine göre Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kahvehanede iskambil oynadığı belirlenen 7 kişiye 13 bin 185 lira ceza verildi.
Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kahvehanede iskambil oynadığı belirlenen 7 kişiye 13 bin 185 lira ceza verildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir kahvehanede dün iskambil oynandığı bilgisi üzerine iş yerini denetledi.
Denetimde, aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu 7 kişiye, sosyal mesafe, maske ve sokağa çıkma kısıtlaması kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 13 bin 185 lira ceza uygulandı.
İş yeri sahibi hakkında ayrıca kahvehaneyi açarak kural ihlal etmekten adli işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer