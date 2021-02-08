Son dakika haberleri | Sivas'ta kahvehanede iskambil oynayan 7 kişiye 13 bin 185 lira ceza

Son dakika haberlerine göre Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kahvehanede iskambil oynadığı belirlenen 7 kişiye 13 bin 185 lira ceza verildi.