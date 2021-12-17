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Son dakika haberleri... Sivas'ta kaçak sigara operasyonu

Son dakika haberleri... Sivas'ta kaçak sigara operasyonu
AA / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde 3 bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde 3 bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, G.B'nin gümrük kaçağı sigara satışı yaptığı bilgisi üzerine ikametine operasyon düzenledi.

Polis ekipleri evde yaptıkları aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamazken, G.B'nin ifadeleri doğrultusunda M.O.B'ye ait aracı aradı.

Aramalarda 3 bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ile 20 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilere kaçakçılıkla mücadele ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından işlem yapıldı.

AA / Faruk Kara - Son Dakika Haberleri

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