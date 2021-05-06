Son dakika haberleri... Sivas'ta jandarma ekipleri yolda buldukları yaralı karacayı tedavisinin ardından doğaya bıraktı
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Son dakika haberleri... Sivas'ta jandarma ekipleri yolda buldukları yaralı karacayı tedavisinin ardından doğaya bıraktı

Son dakika haberleri... Sivas'ta jandarma ekipleri yolda buldukları yaralı karacayı tedavisinin ardından doğaya bıraktı
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde jandarma ekiplerince yol kenarında ayağından yaralı halde bulunan karaca, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakıldı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde jandarma ekiplerince yol kenarında ayağından yaralı halde bulunan karaca, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakıldı.

Koyulhisar Gökdere Jandarma Karakolu ekipleri yol kenarında ayağından yaralı karaca buldu.

Karacayı karakola götüren ekipler, burada tedavisini yaptı.

Jandarmalar, yaralı karacayı tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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