Son dakika haberleri! Sivas'ta "İşbaşı Eğitim Programı" protokolü imzalandı Son dakika güncel haberi... Sivas'ta, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile 8 firma arasında istihdam taahhüt ve iş birliği protokolü imzalandı.

Sivas'ta, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile 8 firma arasında istihdam taahhüt ve iş birliği protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, üretim ve istihdam odaklı çalışmalarına devam eden firmaların 200 kişilik iş gücünü temin etmek için hazırlanan "İşbaşı Eğitim Programı" protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

Sivas Valiliği Vali Ahmet Muammer Bey Toplantı Salonu'nda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile firmalar arasında imzalanan protokol kapsamında, kentte faaliyet gösteren 8 firma, 3-6 aylık işbaşı eğitim programlarıyla istihdama katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Valisi Salih Ayhan, kentin istihdamına ve ekonomisine katkı sağlayan iş insanlarına teşekkür etti.

"Ocaklar yanacak, değirmen dönecek" sözleriyle istihdamın önemine vurgulayan Ayhan, "Üreten ve istihdam sağlayan firmalarımızın her zaman yanında olacağız. Bu tür istihdamlarla heyecan yaşıyoruz. En önemlisi de Sivas'ın üzerinde ölü toprağı serpilmediğini gösteriyoruz. Devletine milletine sadık olan bizler bu yükü hep beraber taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Üretimde giderek büyüyen Sivas'ın, yeni istihdamlarla da ekonomik yapısının güçleneceğine dikkati çeken Ayhan, şunları kaydetti:

"Sivas'taki büyümeyi sanayi, tarım ve turizm olmak üzere üçlü bir ayak üzerine kurduk. Bu yılı da üretim ve istihdam yılı olarak

görüyoruz. Tabi bu dönemde ülkemizin karşı karşıya kaldığı salgın sürecinde işletmelerimiz kendi iç dünyalarını, sosyal yapılarını gözden geçirme imkanı buldu. Üreticimizin, sanayicimizin ve tüccarımızın idareden kaynaklanan nedenlerden dolayı yatırımdan geri durması bizleri çok üzer. Bunun için etkimizi ve tüm kabiliyetimizi iş insanlarımızın önünü açmak için kullanmaya çalışıyoruz. Üretmek ve iş yapmak zor ancak yolumuza bakacağız, başarılı olmak için ter dökeceğiz."

Kaynak: AA