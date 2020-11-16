Son dakika haberleri... Sivas'ta inşaatın çatısından düşen işçi öldü
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Son dakika haberleri... Sivas'ta inşaatın çatısından düşen işçi öldü

16.11.2020 19:43 | Son Güncelleme: 16.11.2020 19:46
Son dakika haberleri... Sivas'ta inşaatın çatısından düşen işçi öldü

Son dakika gündem haberine göre Sivas'ta bir fabrika inşaatının çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

Sivas'ta bir fabrika inşaatının çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın çatısına demir profil döşeyen işçi S.Y. (30), dengesini kaybederek yaklaşık 10 metreden düştü.

İş arkadaşlarının bildirmesi üzerine ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan S.Y, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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