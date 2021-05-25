Son dakika haberleri | Sivas'ta inşaatı devam eden evin birinci katından düşen kadın öldü
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Son dakika haberleri | Sivas'ta inşaatı devam eden evin birinci katından düşen kadın öldü

Son dakika haberleri | Sivas'ta inşaatı devam eden evin birinci katından düşen kadın öldü
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Sivas'ın Suşehri ilçesinde, inşaatı devam eden evin birinci katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, inşaatı devam eden evin birinci katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Şarköy'de ikamet eden Senem Nayır (71), yeni yaptırdıkları tek katlı müstakil evin betonunu sularken birinci kattan dengesini kaybederek zemine düştü.

Yakınları tarafından yerde yatarken bulunan Nayır, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Nayır'ın cenazesi, Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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