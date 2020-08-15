Son dakika haberleri: Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Son dakika haberleri: Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Son dakika haberine göre Sivas'ın Gürün ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri polis memuru, 4 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri: Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
15.08.2020 20:09 | Son Güncelleme: 15.08.2020 21:04

Sivas'ın Gürün ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri polis memuru, 4 kişi yaralandı.

Burak Aslan (24) idaresindeki 23 DY 203 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolu Mazıkıran mevkisinde, Savaş Doğru (46) yönetimindeki 35 DKN 58 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Elif Hilal Doğru (9) ve Bingöl'de görevli polis memuru Selçuk Yetişen (24) yaralandı.

Ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Yetişen, Sivas'a sevk edildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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