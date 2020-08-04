Son dakika haberleri | Sivas'ta iki köy, bir mahalle karantinaya alındı Son dakika haberi... Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iki köy, bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iki köy, bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Ortaklar, Nevruz Yaylası köyleri ile merkez Reşadiye Mahallesi'nin, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi. Açıklamada, köylere giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi. Kaynak: AA