İki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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İki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

23.03.2021 19:05 | Son Güncelleme: 23.03.2021 19:39

Sivas'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

S.D. (58) yönetimindeki 34 FYE 98 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Yemişli mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan H.D. (54) ve G.Ç. (43) yaralandı.

Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bir başka kazada ise M.G. (24) yönetimindeki 58 BV 871 plakalı otomobil ile D.K. idaresindeki 58 AAJ 973 plakalı otomobil, Kaleardı Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile M.G'nin kullandığı otomobildeki M.G. (49) yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
İki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
İki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
İki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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