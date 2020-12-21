Son dakika haberleri... Sivas'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere EBA uyumlu tablet desteği
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Son dakika haberleri... Sivas'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere EBA uyumlu tablet desteği

21.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:52
Son dakika haberleri... Sivas'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere EBA uyumlu tablet desteği

Edinilen son dakika haberine göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Sivas Ticaret Borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uzaktan eğitime destek için başlattığı kampanyayla ihtiyaç sahibi öğrenciler için EBA uyumlu 55 tablet hediye etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Sivas Ticaret Borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uzaktan eğitime destek için başlattığı kampanyayla ihtiyaç sahibi öğrenciler için EBA uyumlu 55 tablet hediye etti.

Sivas Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamaya göre, borsa başkanı Abdülkadir Hastaoğlu, başkan yardımcısı Hilmi Gül ile Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'yı ziyaret ederek 55 adet EBA uyumlu tablet bilgisayarı verdi.

Burada açıklama yapan Hastaoğlu, söz konusu kampanyanın pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitimden faydalanması için yapıldığını belirtti.

Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ise tabletlerin Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği kriterler doğrultusunda ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacağını aktararak, Hastaoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 14:55:54. #1.14#
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