Son dakika haberleri! Sivas'ta dolandırıcılık yapan 3 şüpheli Malatya'da yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Sivas'ta dolandırıcılık yapan 3 şüpheli Malatya'da yakalandı

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Sivas'ta dolandırıcılık yapan 3 şüpheli Malatya'da yakalandı

Son dakika haberler: Sivas'ta kendilerini jandarma ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 zanlı Malatya'da gözaltına alındı.

3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Sivas'ta kendilerini jandarma ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 zanlı Malatya'da gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas İl Jandarma Komutanlığı Harekat Merkezine, Divriği ilçesinde kendilerini jandarma ve polis olarak tanıtan şüphelilerin, bazı vatandaşların evlerine girerek, para, altın ve cep telefonlarını aldığı ihbarı ulaştı.

Zanlıların 01 UE 409 plakalı araçla kaçtıklarını tespit eden jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Sürgü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, zanlıların içinde bulunduğu aracı kontrol noktasında durdurdu.

Ekipler, şüpheliler Y.K, M.Y. ile H.B'yi gözaltına aldı.

Araçtaki aramada, 17 bin 365 lira, 4 cep telefonu, 1 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 3 zanlı, suç eşyalarıyla birlikte Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İhsan Yavuz Ali İhsan Yavuz Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Bahar Candan Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Caner Erkin Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Sivas'ta dolandırıcılık yapan 3 şüpheli Malatya'da yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 11:22:40. #1.16#
title