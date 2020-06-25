Son dakika haberleri... Sivas'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü
Son dakika haberleri... Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
25.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:36
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, S.Ö. (34) idaresindeki 79 EC 976 plakalı traktör, Sivas-Yozgat kara yolu Alıcık mevkisinde devrildi.
Kazada ağır yaralanan ve Yozgat Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA