Son dakika... Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haberler: Sivas'ta seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sivas'ta seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

B.A'nın (18) kullandığı 58 ACH 324 plakalı motosiklet, Necmettin Erbakan Bulvarı cezaevi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Yaklaşık 20 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan sürücü B.A, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde