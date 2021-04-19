Son dakika... Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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Son dakika... Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Sivas'ta seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sivas'ta seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

B.A'nın (18) kullandığı 58 ACH 324 plakalı motosiklet, Necmettin Erbakan Bulvarı cezaevi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Yaklaşık 20 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan sürücü B.A, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Son dakika... Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika... Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika... Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika... Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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