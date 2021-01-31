Son dakika haberleri | Sivas'ta çocuklar tahtadan yaptıkları kızaklarla karın keyfini çıkarıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Sivas'ta çocuklar tahtadan yaptıkları kızaklarla karın keyfini çıkarıyor

31.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 31.01.2021 16:18
Son dakika haberleri | Sivas'ta çocuklar tahtadan yaptıkları kızaklarla karın keyfini çıkarıyor

Bir son dakika haberine göre Sivas'ın karla kaplanan sokaklarına çıkan çocuklar, tahtadan yaptıkları kızaklar ve naylonlarla kayarak karın keyfini çıkarıyor.

Sivas'ın karla kaplanan sokaklarına çıkan çocuklar, tahtadan yaptıkları kızaklar ve naylonlarla kayarak karın keyfini çıkarıyor.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından bir araya gelen çocuklar, karlı tepeleri oyun alanına çevirdi.

Tahtadan yaptıkları kızaklar ve naylonlarla tepelerden kayan çocuklar, karın keyfini doyasıya yaşadı.

Bazı çocuklar evlerinin önüne kardan mağara yaparken, bazıları ise kardan adam yaptı. Hayal gücünü kullanan bazı çocuklar kardan yaptıkları gelin, kadın figürlerine al yazma taktı, beline kuşak bile bağladı.

Gemerek ilçesinde bir traktörün römorkuna halatla bağlanan saman balyalarının üzerine çıkan çocukların, karlı zemindeki tehlikeli gezintisi de cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Jason Statham Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Yangın İtfaiye Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Sivas'ta çocuklar tahtadan yaptıkları kızaklarla karın keyfini çıkarıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 16:18:48. #1.16#
title