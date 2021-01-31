Son dakika haberleri | Sivas'ta çocuklar tahtadan yaptıkları kızaklarla karın keyfini çıkarıyor

Bir son dakika haberine göre Sivas'ın karla kaplanan sokaklarına çıkan çocuklar, tahtadan yaptıkları kızaklar ve naylonlarla kayarak karın keyfini çıkarıyor.

Sivas'ın karla kaplanan sokaklarına çıkan çocuklar, tahtadan yaptıkları kızaklar ve naylonlarla kayarak karın keyfini çıkarıyor.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından bir araya gelen çocuklar, karlı tepeleri oyun alanına çevirdi.

Tahtadan yaptıkları kızaklar ve naylonlarla tepelerden kayan çocuklar, karın keyfini doyasıya yaşadı.

Bazı çocuklar evlerinin önüne kardan mağara yaparken, bazıları ise kardan adam yaptı. Hayal gücünü kullanan bazı çocuklar kardan yaptıkları gelin, kadın figürlerine al yazma taktı, beline kuşak bile bağladı.

Gemerek ilçesinde bir traktörün römorkuna halatla bağlanan saman balyalarının üzerine çıkan çocukların, karlı zemindeki tehlikeli gezintisi de cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer