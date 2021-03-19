Son dakika haberleri: Sivas'ta çarpışan 2 otomobilden birinin yayaları teğet geçmesini güvenlik kamerası kaydetti
19.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:57
Edinilen son dakika haberine göre Sivas'ta çarpışan iki otomobilden birinin kaldırıma savrularak 2 yayayı teğet geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sivas'ta çarpışan iki otomobilden birinin kaldırıma savrularak 2 yayayı teğet geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde, Bahtiyarbostan Mahallesi Kazancılar Caddesi'nde iki otomobil çarpıştı. Araçlardan biri kaldırıma doğru savruldu.
Araç, kaldırımda yürüyen 2 yayayı teğet geçerek bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.
Kazada sürücülerin de yaralanmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya