Son dakika haberleri: Sivas'ta çarpışan 2 otomobilden birinin yayaları teğet geçmesini güvenlik kamerası kaydetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri: Sivas'ta çarpışan 2 otomobilden birinin yayaları teğet geçmesini güvenlik kamerası kaydetti

19.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:57
Son dakika haberleri: Sivas'ta çarpışan 2 otomobilden birinin yayaları teğet geçmesini güvenlik kamerası kaydetti

Edinilen son dakika haberine göre Sivas'ta çarpışan iki otomobilden birinin kaldırıma savrularak 2 yayayı teğet geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ta çarpışan iki otomobilden birinin kaldırıma savrularak 2 yayayı teğet geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, Bahtiyarbostan Mahallesi Kazancılar Caddesi'nde iki otomobil çarpıştı. Araçlardan biri kaldırıma doğru savruldu.

Araç, kaldırımda yürüyen 2 yayayı teğet geçerek bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

Kazada sürücülerin de yaralanmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Pervin Buldan Devlet Bahçeli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Caner Erkin Abdullah Avcı Halis Özkahya Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Sivas'ta çarpışan 2 otomobilden birinin yayaları teğet geçmesini güvenlik kamerası kaydetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 12:10:53. #1.15#
title