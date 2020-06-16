Son dakika haberleri: Sivas'ta büyükbaş hayvan yüklü kamyon devrildi
Son dakika haberine göre Sivas'ın Gemerek ilçesinde büyükbaş hayvan yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 4 hayvan telef oldu.
16.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:38
Sivas'ın Gemerek ilçesinde büyükbaş hayvan yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 4 hayvan telef oldu.
İbrahim Dirhemli (41) yönetimindeki 07 AIG 742 plakalı kamyon, Sivas-Kayseri kara yolunun Gemerek ilçesi Beştepeler mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Sürücünün yara almadığı kazada kamyonda bulunan 16 büyükbaştan 4'ü telef oldu.
Kaynak: AA