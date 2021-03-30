Son dakika haberleri! Sivas'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Son dakika haberleri! Sivas'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Sivas'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Bir son dakika haberine göre Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kerimümin köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kerimümin köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerin sosyal izolasyona geçmesini sağlamak amacıyla Kerimümin köyünde karantina kararı alındı. Köye, giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Şarkışla ilçesine bağlı Samankaya köyünde ise 20 Mart'ta başlatılan karantina, sosyal izolasyon sağlandığı için kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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