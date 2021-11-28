Son dakika haberleri... Sivas'ta bir iş yeri yangında kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Son dakika haberleri... Sivas'ta bir iş yeri yangında kullanılamaz hale geldi

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Sivas'ta bir iş yeri yangında kullanılamaz hale geldi

Gelen son dakika haberine göre Sivas'ta bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ece Mahallesi Kırıkseten Caddesi'nde elektronik ve uydu sistemleri üzerine faaliyet gösteren Saffet Hazırcı'ya ait iş yerinde yangın çıktı.

İş yerinden yayılan dumanı fark eden çevredekiler, durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin ilk incelemesinin ardından yangının, dükkanın elektrik sisteminden çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

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