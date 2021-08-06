Son dakika haberleri: Sivas'ta baraka yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
Son dakika habere göre Sivas'ta boş arazide bulunan bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Sivas'ta boş arazide bulunan bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kızılırmak Mahallesi'nde boş arazide bulunan barakada, henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın söndürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya