Son dakika haberleri: Sivas'ta anneleri telef olan 4 tilki yavrusunu sıkıştıkları menfezden itfaiye ekipleri kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Sivas'ta anneleri telef olan 4 tilki yavrusunu sıkıştıkları menfezden itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberleri: Sivas'ta anneleri telef olan 4 tilki yavrusunu sıkıştıkları menfezden itfaiye ekipleri kurtardı
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Sivas'ın Suşehri ilçesinde anneleri telef olan yavru tilkileri mahsur kaldıkları sulama havuzu menfezinden çevredekiler ve itfaiye ekipleri çıkardı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde anneleri telef olan yavru tilkileri mahsur kaldıkları sulama havuzu menfezinden çevredekiler ve itfaiye ekipleri çıkardı.

Yalnızbağlar Mahallesi'nde araç çarpması sonucu telef olan tilkinin, sulama havuzu menfezine yavruladığını görenler durumu Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yavru tilkilerden ikisi vatandaşlar tarafından kurtarılırken, içerisi su dolu menfezin ortasına ilerleyen iki yavru ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkartıldı.

Vatandaşlar, ıslanan 2 yavru tilkiyi saç kurutma makinesi ve battaniyelere sararak kurutmaya çalıştı.

Tilkileri kurtaranlardan Zülkif Kefli Demir, yavruların annelerinin araç çarpması sonucu telef olduğunu belirterek, yavruları kurtarmak için ailece seferber olduklarını belirtti.

Tilki yavrularının Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

Televizyonun arkasındaki gölgeye eğilince 2 metrelik yılanla göz göze geldiler
Televizyonun arkasındaki gölgeye eğilince 2 metrelik yılanla göz göze geldiler
Pendik'teki metro inşaatında patlama
Pendik'teki metro inşaatında patlama
Sokağa çıkabilmek için yanlış köpeği seçti, ceza yemekten kurtulamadı
Sokağa çıkabilmek için yanlış köpeği seçti, ceza yemekten kurtulamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Beren Saat Seda Sayan Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Sivas'ta anneleri telef olan 4 tilki yavrusunu sıkıştıkları menfezden itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 20:43:44. #1.14#

title