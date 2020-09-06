Son dakika haberleri! Sivas'ta altyapı çalışmasında beton büzün üzerine düşen kişi öldü Gelen son dakika haberine göre Sivas'ta altyapı çalışması sırasında kanalın içindeki beton büzün üzerine düşen kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ta altyapı çalışması sırasında kanalın içindeki beton büzün üzerine düşen kişi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Kabasakal köyünde kepçe operatörü A.D'nin (41) kanal çalışması yaptığı sırada kanalın yanındaki toprak yığını üstünde bulunan kardeşi H.D. (39) bir anda kayarak kanal içinde bulunan beton büzün üstüne düştü.

Ağır yaralanan ve Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan H.D, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA