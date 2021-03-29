Son dakika haberleri: Sivas'ta açılan sergide 2020 yılına damga vuran gelişmeler tuvale yansıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Sivas'ta açılan sergide 2020 yılına damga vuran gelişmeler tuvale yansıtıldı

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Kültür Sanat
Son dakika haberleri: Sivas'ta açılan sergide 2020 yılına damga vuran gelişmeler tuvale yansıtıldı

Son dakika haberleri: Sivas'ta "Kütüphaneler Haftası" dolayısıyla Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesi'nde, başta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olmak üzere 2020 yılına damga vuran gelişmelerin tuvale yansıtıldığı çağdaş sanat sergisi açıldı.

Sivas'ta "Kütüphaneler Haftası" dolayısıyla Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesi'nde, başta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olmak üzere 2020 yılına damga vuran gelişmelerin tuvale yansıtıldığı çağdaş sanat sergisi açıldı.

Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ve davetlilerin katılımıyla halk kütüphanesinin ilk katında açılan sergiye, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yağlı boya ve akrilik baskı çalışmaları ile üç boyutlu heykellerin sanatseverlerle buluşturulduğu serginin organizasyonunu üstlenen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Caner Kemahlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2020 yılında yaşamış olduğumuz küresel olayları sanatçılar kendi teknikleriyle tuvallere aktardılar." dedi.

Kongre Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Kadriye Epik ise söz konusu serginin hazırlığının salgın öncesinde başladığını söyledi.

Sergiyle kentte sanatla uğraşan grupları bir araya getirdiklerini anlatan Epik, "Bu oluşum bizim için 2020'nin ifade edilmesi. Kentte sanatla uğraşan öğretmenler, yüksek lisans öğrencileri ve amatör olarak sanatla ilgilenenleri de sürece dahil ettik. Sivas halkının katılımı çok güzel, çok memnunuz." diye konuştu.

Epik, sergiye il dışından da 16 sanatçının katkı sunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Erkan Kandemir Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Aleyna Tilki Birkan Sokullu Cemal Can Canseven Farah Zeynep Abdullah
Spor Burak Yılmaz Mesut Bakkal Nihat Özdemir Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Sivas'ta açılan sergide 2020 yılına damga vuran gelişmeler tuvale yansıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 16:57:38. #1.14#
title