Son dakika haberleri... Sivas'ta açık otoparkta park halindeki nakliye kamyonu yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haberleri... Sivas'ta açık otoparkta park halindeki nakliye kamyonu yandı

17.01.2021 03:57 | Son Güncelleme: 17.01.2021 04:00
Son dakika haberleri... Sivas'ta açık otoparkta park halindeki nakliye kamyonu yandı

Bir son dakika haberine göre Sivas'ta bir otoparkta park halindeki nakliye kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sivas'ta bir otoparkta park halindeki nakliye kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Pulur Mahallesi Karakol Sokağı'ndaki bir açık otoparkta park halinde bulunan Melihcan Cila'ya ait 58 ACE 138 plakalı nakliye kamyonunun ön kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyonun kupa kısmı tamamen yandı.

Yangını duyar duymaz otoparka gelen kamyonun sahibi Cila, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracın 4 gündür otoparkta olduğunu söyledi.

Yangının nasıl çıktığına dair herhangi bir bilgisinin olmadığını anlatan Cila, "Burası kamyonumu her gün park ettiğim bir yer. 4 gündür de burada. Küçük aracımı da buraya park ediyorum. Polislerin haber vermesiyle geldim. Aracım yüklü de değildi, boştu. Kim yaktı, nasıl yandı hiç bilmiyorum." dedi.

Kullanılamaz hale gelen kamyonda inceleme yapan polis ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Selçuk Özdağ Meral Akşener Alparslan Türkeş
Magazin Cem Yılmaz Demet Şener Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Ersun Yanal Rıza Çalımbay Tolga Ciğerci Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kar Konya Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Sivas'ta açık otoparkta park halindeki nakliye kamyonu yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 04:00:44. #1.15#
title