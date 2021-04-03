Sivas'ta 4 hafta sonra yeniden kısıtlama sessizliği
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Sivas'ta 4 hafta sonra yeniden kısıtlama sessizliği

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Sivas'ta 4 hafta sonra yeniden kısıtlama sessizliği

Sivas'ta 4 hafta sonra yeniden kısıtlama sessizliğiKORONAVİRÜS haritasında ilk kez çok yüksek riskli iller arasına giren Sivas'ta hafta soru kısıtlaması yeniden başladı.

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Sivas'ta 4 hafta sonra yeniden kısıtlama sessizliği

KORONAVİRÜS haritasında ilk kez çok yüksek riskli iller arasına giren Sivas'ta hafta soru kısıtlaması yeniden başladı. Kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar 4 hafta sonra yeniden sessizliğe büründü.

Koronavirüs risk haritasında çok yüksek riskli kategorideki 58 il arasında yer alan Sivas'ta 2 Mart itibari ile başlayan normalleşme süreci yerini yeniden kısıtlamalara bıraktı. Kentte, hafta içi yoğunluğu ile dikkat çeken Cumhuriyet Meydanı, İnönü Bulvarı ve Sirer Caddesi'nde sessizlik hakim oldu. Kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar genellikle boş kalırken, polis ekipleri kentin belirli yerlerinde oluşturdukları uygulama noktalarında araç ve yaya denetimi yaptı. Muaf tutulanlar dışında merkezde kısıtlamaya uyulduğu gözlendi.

Sivas'ta 4 hafta sonra yeniden kısıtlama sessizliği
Sivas'ta 4 hafta sonra yeniden kısıtlama sessizliği
Sivas'ta 4 hafta sonra yeniden kısıtlama sessizliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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