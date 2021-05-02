Son dakika haberleri... Sivas'ta 2 gün önce kaybolan ineği jandarma ekipleri buldu
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Son dakika haberleri... Sivas'ta 2 gün önce kaybolan ineği jandarma ekipleri buldu

Son dakika haberleri... Sivas'ta 2 gün önce kaybolan ineği jandarma ekipleri buldu
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde 2 gün önce yaylım sırasında kaybolan inek jandarma ekiplerince bulundu.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 2 gün önce yaylım sırasında kaybolan inek jandarma ekiplerince bulundu.

Aksu köyünde tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan İrfani Aldemir, 2 gün önce Kösedağ bölgesine hayvanlarını yaylım için götürdü.

Dönüşte ineğinin bir tanesinin olmadığını fark eden Aldemir, durumu çevre köylere ve İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, yaptıkları yol uygulamasında, Suşehri-Sivas karayolu Geminbeli mevkisi Aydınlar köyü yakınlarında başıboş bir inek gördü.

Kaybolduğu köyden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bir köprüde sıkıştırılarak yakalanan inek, sahibine teslim edildi.

Ekiplere teşekkür eden Aldemir, ineğinin kaybolmasından dolayı üzgün olduğunu belirterek, "İneğimin değeri yaklaşık 12 bin lira. Bu bizim gibi çiftçiler için büyük para. Çok şükür ekiplerimiz buldu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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