Son dakika haberleri | Sivas'ta 10 yaşındaki çocuk eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Sivas'ta 10 yaşındaki çocuk eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri | Sivas'ta 10 yaşındaki çocuk eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Sivas'ta 10 yaşındaki çocuk, eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta 10 yaşındaki çocuk, eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde, evlerinin bahçe duvarına çıkarak erik toplayan A.N.T. (10), dengesini kaybederek demir parmaklık üzerine düşünce korkuluk demiri sağ eline saplandı.

Olayı görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, çocuğun demir korkuluklara saplanan elini kurtarmayı başaramayınca demirleri kesti.

A.N.T, eline saplanan demirle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.N.T'nin ameliyata alınacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ömer Çelik Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Özcan Deniz Kenan Doğulu Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Sivas'ta 10 yaşındaki çocuk eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 23:04:05. #1.14#

title