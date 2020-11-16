Son dakika haberleri | Sivas Numune Hastanesi bahçesi asfaltlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Sivas Numune Hastanesi bahçesi asfaltlandı

16.11.2020 14:51 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:54
Son dakika haberleri | Sivas Numune Hastanesi bahçesi asfaltlandı

Gelen son dakika haberlerine göre Sivas Numune Hastanesi bahçesinde belediye ekiplerince asfalt çalışması yapıldı.

Sivas Numune Hastanesi bahçesinde belediye ekiplerince asfalt çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediyesi, Numune Hastanesi yönetiminin talepleri doğrultusunda, hastane bahçesinde çevre düzenlemesi ve asfalt çalışmalarını tamamladı.

Otopark, ambulans yolu ve acil girişlerinde daha önce beton olan yollar asfaltla kaplanarak daha uzun ömürlü olması sağlandı.

Numune Hastanesi bahçesinde 12 bin 500 metrekare asfaltlama, 4 bin 500 metrekare de parke taş döşemesi yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Tekirdağ Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle açılıyor
Son dakika haberleri | Tekirdağ Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle açılıyor
Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca İstanbul'da hastaneleri geziyor
Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca İstanbul'da hastaneleri geziyor
Son dakika haberleri! Bahçeye çıkardığı eşyalarını yaktı
Son dakika haberleri! Bahçeye çıkardığı eşyalarını yaktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem İlham Aliyev Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Şener Şen Deniz Seki Cem Yılmaz
Spor Arda Turan Deniz Türüç Ersun Yanal Fatih Terim Lewis Hamilton
Daha Fazla Çocuk Medya Rusya Kamera
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Sivas Numune Hastanesi bahçesi asfaltlandı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 14:59:24. #1.15#
title