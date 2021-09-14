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Son dakika haberleri... Sivas'ın tescilli "Yenihan Bebekleri" geleneksel kültürü yaşatıyor

AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Kültür Sanat
Son dakika haberleri... Sivas'ın tescilli

Son dakika habere göre Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde üretilen tescilli "Yenihan Bebekleri", ilçenin giyim kültürünü yansıtıyor.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde üretilen tescilli "Yenihan Bebekleri", ilçenin giyim kültürünü yansıtıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldızeli İlçe Halk Eğitimi Müdürlüğü adına Türk Patent ve Marka Kurumuna 2012 yılında yapılan başvuruyla tescillenen bebeklerin kıyafetleri yöreye ait izler taşıyor. Farklı giysilerle zengin bir görüntü sunan bebekler, halen Yıldızeli Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan kurslarda yapılıyor.

Özellikle il dışından gelen vatandaşların dikkatini çeken bebeklerin folklorik kıyafetlerin yanı sıra birbirinden farklı figürlerle süslenmiş olması da dikkat çekiyor. Çeşitli fuarlarda da satışı yapılan Yıldızeli Yenihan bebekleri İlçe Halk Eğitimi Merkezi ve kaymakamlıktan temin edilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldızeli Halk Eğitimi Merkezi Kurs Öğretmeni Tuğba Kartal, bebeklerin tamamen doğal ürünler kullanılarak yapıldığını belirtti.

Ahşap modellerin üzerine yöresel kıyafetlerin giydirildiğini anlatan Kartal, "Patiklerini ve yeleklerini ördürüyor, yazmalarını yaptırıyoruz. Kıyafetlerini giydirdikten sonra yüzünü hazır hale getiriyor, yazmalarını bağlıyoruz. Beline kuşağını sarıp önlüklerini işletip kenarlarına püskül ekliyoruz. Bu şekilde gelin bebeği, nişanlı kız, hamarat gelin, yaşlı kadın gibi farklı 7 çeşit bebek yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
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