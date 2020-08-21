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Son dakika haberleri... SİVAS Epilepsi hastası evinde ölü bulundu - 1

Gelen son dakika haberine göre Epilepsi hastası evinde ölü bulunduSİVAS'ta kendisinde 2 gündür haber alınamayan ve kentte hurdacılık yapan epilepsi hastası Basri Savaş (37) evinde ölü bulundu.

21.08.2020 13:50 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:54

Epilepsi hastası evinde ölü bulundu

SİVAS'ta kendisinde 2 gündür haber alınamayan ve kentte hurdacılık yapan epilepsi hastası Basri Savaş (37) evinde ölü bulundu.

Olay saat 11.00 sıralarında Fatih Mahallesi 89'uncu sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Kentte hurdacılık yapan ve yalnız yaşayan Basri Savaş'tan arkadaşları 2 gündür haber alamadı. Savaş'ın evine gelen mahalle muhtarı Mehmet Kimsesiz kapının açılmaması üzerine sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ve pencereden eve giren itfaiye ekipleri yatak odasında Basri Savaş'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Savaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Basri Savaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu.

Muhtar Mehmet Kimsesiz, mahallede Savaş'ın tanınan ve sevilen biri olduğunu belirterek, "Haber alamayınca evine geldik. Kapı açılmayınca polis ekiplerini aradım. İtfaiye ekipleri pencereden içeriye girerek kapıyı açtı. İçeriye girdiğimizde kendisini başı yataktan düşmüş bir şekilde bulduk. Küçük yaşlardan bu zamana kadar rahatsızlığı da vardı. " dedi.

Savaş'ın epilepsi hastası olduğu öğrenildi. Polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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Son dakika haberleri... SİVAS Epilepsi hastası evinde ölü bulundu - 1

Kaynak: DHA

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