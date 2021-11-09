Son dakika haberleri | Sivas Devlet Tiyatrosu "Ölümcül Oyun"u seyirciyle buluşturacak

ERZURUM (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosunda (SDT) psikolojik gerilim türündeki "Ölümcül Oyun" sahnelenecek.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, David Foley tarafından kaleme alınan, Erzurum Devlet Tiyatrosu yapımı "Ölümcül Oyun"u, Emel Aslan Türkçeye çevirdi, Mehmet Yıldız yönetti.

Geçmişle bugünün hesaplaşmasını konu alan iki perdelik oyun, Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde 11, 12 ve 13 Kasım'da saat 19.30'da seyirciyle buluşacak.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircilerden aşı kartı veya 48 saat önce yapılmış PCR test sonucu istenecek. Oyunun biletleri, "www.biletinial.com" internet sitesinden, "Sanat Cepte" uygulamasından ve SDT gişesinden temin edilebilecek.

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