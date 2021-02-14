Sivas Belediye Başkanı Bilgin Kovid-19 aşısı oldu

Sevgililer Günü'nde karısıyla tartıştı, kendisini 5 kez bıçakladı

Türkiye'ye bir kar uyarısı da yurt dışından: İnanılmaz soğuk ve kar yağışı geliyor

Son Dakika! 13 şehidimizin ardından Soylu'dan intikam yemini: Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün

Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın Gara'da şehit ettiği vatandaşlarımızın kimlikleri belli oldu

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozu Numune Hastanesinde yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bilgin, hastaneden randevu alarak ilk doz aşısını yaptırdı.

Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere göre sırası gelen vatandaşları randevu alarak aşı olmaya davet eden Bilgin, "İnşallah kurallara uyarak, bu süreci, aşılamayla en kısa zamanda atlatıp normale döneceğiz." dedi.

Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Bilim kurulumuzun tavsiyesi üzerine ilk doz Kovid-19 aşımızı yaptırdık. Pandemi sürecinde büyük fedakarlık gösteren tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bilgin'e aşı yaptırdığı sırada Numune Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kenan Kaygusuz eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer