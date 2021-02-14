Sivas Belediye Başkanı Bilgin Kovid-19 aşısı oldu
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Sivas Belediye Başkanı Bilgin Kovid-19 aşısı oldu

14.02.2021 19:45 | Son Güncelleme: 14.02.2021 19:58

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozu Numune Hastanesinde yapıldı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozu Numune Hastanesinde yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bilgin, hastaneden randevu alarak ilk doz aşısını yaptırdı.

Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere göre sırası gelen vatandaşları randevu alarak aşı olmaya davet eden Bilgin, "İnşallah kurallara uyarak, bu süreci, aşılamayla en kısa zamanda atlatıp normale döneceğiz." dedi.

Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Bilim kurulumuzun tavsiyesi üzerine ilk doz Kovid-19 aşımızı yaptırdık. Pandemi sürecinde büyük fedakarlık gösteren tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bilgin'e aşı yaptırdığı sırada Numune Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kenan Kaygusuz eşlik etti.

Sivas Belediye Başkanı Bilgin Kovid-19 aşısı oldu
Sivas Belediye Başkanı Bilgin Kovid-19 aşısı oldu
Sivas Belediye Başkanı Bilgin Kovid-19 aşısı oldu
Sivas Belediye Başkanı Bilgin Kovid-19 aşısı oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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