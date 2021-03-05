Son dakika haberleri: Sivas'a dışarıdan gelenlere, 3 gün kısıtlaması (2)

Son dakika haber... KARAR TAVSİYE NİTELİĞİNDEİl Hıfzısıhha Kurulu'nun Sivas'a dışarıdan gelenlerle ilgili bulundukları adresten 3 gün çıkmama uygulamasının zorunluluk değil, tavsiye niteliğinde olduğu belirtildi.

KARAR TAVSİYE NİTELİĞİNDE

İl Hıfzısıhha Kurulu'nun Sivas'a dışarıdan gelenlerle ilgili bulundukları adresten 3 gün çıkmama uygulamasının zorunluluk değil, tavsiye niteliğinde olduğu belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada, il dışından geldiği belirlenen kişilerle bulundukları bölgedeki, köy ve mahalle muhtarları ile kolluk kuvvetlerinin temasa geçerek, olası virüs yayılımını engelleme adına 3 gün dışarı çıkmamaları yönünde telkinde bulunacakları, zorunlu bir men etmenin söz konusu olmadığı vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı