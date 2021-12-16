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Son dakika haberleri... Sit alanında kaçak kazı yapan şahıs gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Sit alanında kaçak kazı yapan şahıs gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Adana'da sit alanındaki evinin bahçesinde kaçak kazı yapan kişi gözaltına alındı.

ADANA (İHA) - Adana'da sit alanındaki evinin bahçesinde kaçak kazı yapan kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Eskimisis Mahallesi'nde ikamet eden S.Ç. isimli şahsın 1'inci derece sit alanı olarak koruma altında bulunan bölge içerisinde kalan evinin bahçesinde izinsiz kazı yaptığı bilgisini aldı. Bunun üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden şahsın ikametinde ve eklentilerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada evin bahçe kısmında yaklaşık 12 metre derinliğinde kaçak kazı alanı tespit edildi. S.Ç. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

Son dakika haberleri... Sit alanında kaçak kazı yapan şahıs gözaltına alındı

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