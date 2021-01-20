Son dakika haberleri: Siste kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma ekipleri buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Siste kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma ekipleri buldu

20.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:34
Son dakika haberleri: Siste kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma ekipleri buldu

Son dakika gelişmesine göre Karabük'te siste kaybolan 4 büyükbaş hayvana, jandarmanın çalışması sonucu 4 gün sonra ulaşıldı.

Karabük'te siste kaybolan 4 büyükbaş hayvana, jandarmanın çalışması sonucu 4 gün sonra ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Zopran köyünde hayvancılık yapan D.A'ya ait 4 büyükbaş hayvan, Bulduk Yaylası'nda yoğun sis nedeniyle kayboldu.

Kendi çabalarıyla hayvanlarını bulamayan D.A, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma Asayiş Timleri, bölgede arama faaliyeti başlattı.

Bir vatandaşın ihbarı üzerine hayvanların Cumayanı köyü yakınlarında olduğunu öğrenen ekipler, aramalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

Ekipler, buldukları hayvanları sahibine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Selçuk Özdağ İlham Aliyev Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Şener Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Neslihan Atagül
Spor Cüneyt Çakır Ünal Karaman Rıza Çalımbay Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Hakaret Hastane Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Siste kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma ekipleri buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 16:35:21. #1.15#
title