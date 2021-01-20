Son dakika haberleri: Siste kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma ekipleri buldu

Son dakika gelişmesine göre Karabük'te siste kaybolan 4 büyükbaş hayvana, jandarmanın çalışması sonucu 4 gün sonra ulaşıldı.

Karabük'te siste kaybolan 4 büyükbaş hayvana, jandarmanın çalışması sonucu 4 gün sonra ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Zopran köyünde hayvancılık yapan D.A'ya ait 4 büyükbaş hayvan, Bulduk Yaylası'nda yoğun sis nedeniyle kayboldu.

Kendi çabalarıyla hayvanlarını bulamayan D.A, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma Asayiş Timleri, bölgede arama faaliyeti başlattı.

Bir vatandaşın ihbarı üzerine hayvanların Cumayanı köyü yakınlarında olduğunu öğrenen ekipler, aramalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

Ekipler, buldukları hayvanları sahibine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler