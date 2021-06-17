Şişli ve Beşiktaş'ta market, giyim mağazası ve kafeden hırsızlık yapan kadınlar kamerada
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Şişli ve Beşiktaş'ta market, giyim mağazası ve kafeden hırsızlık yapan kadınlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar Tınbek - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ ve Beşiktaş'ta market, giyim mağazası ve kafeden müşterilerin cep telefonlarını ve para bulunan çantayı çaldıkları belirlenen 4 kadın yakalandı.

ŞİŞLİ ve Beşiktaş'ta market, giyim mağazası ve kafeden müşterilerin cep telefonlarını ve para bulunan çantayı çaldıkları belirlenen 4 kadın yakalandı. Şüphelilerden birinin cep telefonunu çalma anları da kameraya yansıdı. 

Şişli Akağalar Caddesi üzerinde 11 Haziran günü saat 11.00'da tedirgin davranışlar sergileyen A.Ş. (21) ile Ş.E, G.S.B. ve yaşı 18'den küçük S.E. şüphe üzerine durduruldu. Yapılan araştırmalarda şüphelilerden Ş.E.'nin İstanbul ve Eskişehir'de ilgili mahkemelerden "Hırsızlık" suçundan 2 aranma kaydı bulunduğu belirlendi. Ayrıca şüphelilerin 21 Şubat 2021 günü Şişli İlçesi Fulya Mahallesi'nde market içerisinde S.K. isimli kişiye ait cep telefonunun mont cebinden çalınması, 24 Mayıs 2021 günü Şişli İlçesi Halaskargazi Caddesi'nde bulunan giyim mağazası içerisinde O.K. isimli kişinin çantasından 300 dolar, 1 adet cep telefonu ve 1 adet güneş gözlüğünün çalınması ve aynı gün aynı mağaza içerisinde M.A. isimli kişiye ait içerisinde 2.000 BAE Dirhemi, 200 dolar ve bin 500 lira para bulunan çantanın çalınması, 11 Haziran 2021 günü Beşiktaş ilçesi Bebek Mahallesi'nde bulunan bir kafede H.H. isimli kişiye ait cep telefonunun çalınması olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Gözaltına alınan ve haklarında "Açıktan Hırsızlık" suçundan işlem yapılan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.


- İstanbul
Şişli ve Beşiktaş'ta market, giyim mağazası ve kafeden hırsızlık yapan kadınlar kamerada
Şişli ve Beşiktaş'ta market, giyim mağazası ve kafeden hırsızlık yapan kadınlar kamerada
Şişli ve Beşiktaş'ta market, giyim mağazası ve kafeden hırsızlık yapan kadınlar kamerada
Şişli ve Beşiktaş'ta market, giyim mağazası ve kafeden hırsızlık yapan kadınlar kamerada
Şişli ve Beşiktaş'ta market, giyim mağazası ve kafeden hırsızlık yapan kadınlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar Tınbek

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