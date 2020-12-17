Son dakika haberleri: Şişli'deki cinayete ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Şişli'de iki grup arasında çıkan tartışmada Selçuk Durna'nın (27) silahla yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 13 Aralık'ta gece saatlerinde Mecidiyeköy Atakan Sokak'taki bir evde arkadaşlarıyla eğlenen Selçuk Durna'nın eve gelen 2 kişiyle arasında çıkan tartışma sonucu silahla yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen çalışma kapsamında, olayda silahı kullandığı iddia edilen şüpheli Yusuf Ç. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Polis, olaya karışan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay

13 Aralık'ta gece saatlerinde Mecidiyeköy Atakan Sokak'taki bir dairede arkadaşlarıyla eğlenen Selçuk Durna ile eve gelen 2 kişi arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Durna, silahla vurularak yaralanmıştı. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Durna, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken polis evdeki 4'ü yabancı uyruklu kadının da aralarında bulunduğu 7 kişiyi gözaltına almış, ifadelerinin ardından zanlılar serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış