ŞİŞLİ'DEKİ CEP TELEFONUNU HIRSIZI YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ KAMERADA

ŞİŞLİ'de cep telefonu çalan hırsız polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından gözaltına alınan yabancı uyruklu S.K., isimli zanlının üzerinde 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 16 Mart'ta Şişli'de Teşvikiye Mahallesi'nde bulunan bir restoranda Z.K., isimli kişinin yemek yediği esnada masa da bulunan cep telefonunun çalındığının ihbarını aldı. Harekete geçen polis ekipleri, restoranda bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi ve çevrede yapılan araştırmalar sonucu, hırsızlık olayının S.K. isimli yabancı uyruklu kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Kısa süre sonra S.K., polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının üzerinde yapılan aramalarda mağdur kişiye Z.K.,'ya ait olduğu belirlenen cep telefonu başta olmak üzere 4 adet farklı kişilere ait olduğu tespit edilen cep telefonları ele geçirildi. Bulunan cep telefonlarının farklı tarihlerde Şişli ve Beyoğlu'nda çalınan cep telefonları sahiplerine teslim edildi.

S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı