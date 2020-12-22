Son dakika haberleri: Şişli'de polis merkezi önünde silahlı kavga: 3 yaralı, 6 gözaltı
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Son dakika haberleri: Şişli'de polis merkezi önünde silahlı kavga: 3 yaralı, 6 gözaltı

22.12.2020 18:58 | Son Güncelleme: 22.12.2020 19:04

Son dakika gelişmesine göre Şişli'de polis merkezi önünde silahlı kavga: 3 yaralı, 6 gözaltı Husumetli bir grup polis merkezi çıkışında silahlı saldırıya uğradı Olayda 3 kişi yaralanırken, 6 şüpheli ise gözaltına alındı Hastaneye gelen yaralı yakınları saldırgan grubun yakınlarıyla birbirine girdi Şişli'de aralarında...

Şişli'de polis merkezi önünde silahlı kavga: 3 yaralı, 6 gözaltı

Husumetli bir grup polis merkezi çıkışında silahlı saldırıya uğradı

Olayda 3 kişi yaralanırken, 6 şüpheli ise gözaltına alındı

Hastaneye gelen yaralı yakınları saldırgan grubun yakınlarıyla birbirine girdi

İSTANBUL - Şişli'de aralarında husumet bulunan motosikletli kuryelik yapan bir grup, polis merkezine şikayete geldikleri esnada şikayetçi oldukları grupla karşılaştı. Şikayetten çıkan grup diğer grup tarafından polis merkezi önünde silahlı saldırıya uğradı. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, toplamda 6 şüpheli ise gözaltına alındı. Hastaneye gelen yaralı yakınları ise saldırganların yakınlarıyla birbirine girdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Şişli Fulya Mehmetçik Caddesi üzerindeki Şişli Polis Merkezi Amirliği önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli kuryelik yapan bir grup sabah saatlerinde bir diğer motosikletli kuryelik yapan grupla kavga etti. Kavganın ardından iki grup arasında husumet oluştu. Bunun üzerine gruplardan biri polis merkezine gelerek diğer grup hakkında şikayette bulundu. Şikayetin ardından polis merkezinden çıkan grup, diğer grup tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Polis merkezi önünde saldırıya uğradılar

Polis merkezi önünde gerçekleşen olayda, saldırıya uğrayan gruptan 3 kişi yaralandı. Olayın ardından polis merkezindeki nöbetçi memurun müdahalesi sonrası saldırgan gruptaki şahıs etkisiz hale getirildikten sonra tabancası ele geçirilerek gözaltına alındı. Yaralı şahıslar ise, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede birbirine girdiler

Olayı haber haber alan yaralı yakınları ise hastanenin acil girişine akın etti. Burada saldırgan grubun yakınları ile karşılaşan yaralı yakınları birbirine girdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis, grubu güçlükle ayırarak şahısları gözaltına alındı. Olayla ilgili saldırgan grupla birlikte toplamda 6 şüpheli gözaltına alındı.

3 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı

Olayın ardından polis ekipleri ise polis merkezi önünde çalışma yaparak kovanları topladı. Sokaktaki bir binanın camına ise kurşun isabet etti. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, trafiğe kapanan yol çalışmaların ardından tekrar açıldı.

Son dakika haberleri: Şişli'de polis merkezi önünde silahlı kavga: 3 yaralı, 6 gözaltı
Son dakika haberleri: Şişli'de polis merkezi önünde silahlı kavga: 3 yaralı, 6 gözaltı
Son dakika haberleri: Şişli'de polis merkezi önünde silahlı kavga: 3 yaralı, 6 gözaltı
Son dakika haberleri: Şişli'de polis merkezi önünde silahlı kavga: 3 yaralı, 6 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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