Şişli'de otel olan eski adliye binasında yangın
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Şişli'de otel olan eski adliye binasında yangın

17.11.2020 23:48 | Son Güncelleme: 17.11.2020 23:58
Şişli'de otel olan eski adliye binasında yangın

ŞİŞLİ'de, eski adliye binasının yerine yapılan otelde yangın çıktı.

ŞİŞLİ'de, eski adliye binasının yerine yapılan otelde yangın çıktı. Müşteriler tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

Olay, Abide-i Hürriyet Caddesi'nde 22.45 sıralarında meydana geldi. Yıllarca Şişli Adliyesi olarak kullanıldıktan sonra otele dönüştürülen binanın 7'nci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Otel görevlilerinin alevleri fark ederek haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla yangına müdahale ederken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada müşteriler otel personeli yardımıyla tahliye edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.


- İstanbul
Şişli'de otel olan eski adliye binasında yangın
Şişli'de otel olan eski adliye binasında yangın
Şişli'de otel olan eski adliye binasında yangın
Şişli'de otel olan eski adliye binasında yangın
Şişli'de otel olan eski adliye binasında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat DELİKLİTAŞ

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